Корпус стражей исламской революции (КСИР) поставил себе цель ударить по двум университетам США и Израиля, расположенным на Ближнем Востоке и отомстить за разрушенные иранские научные заведения, передает Tasnim.

Учебные заведения будут законными целями, считают в КСИР. Стражи революции предложили заключить Белому дому сделку: «Если правительство США не хочет, чтобы его университеты в регионе были разрушены, оно должно не позднее 12:00 понедельника, 30 марта (по тегеранскому времени), выступить с официальным заявлением с осуждением бомбардировок университетов».

В КСИР объяснили, что Вашингтон обязан «остановить своих диких союзников» от нападений на учебные заведения и исследовательские центры. Если этого не произойдет, начнутся удары.

«Мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам, преподавателям и студентам американских университетов в регионе, а также жителям прилегающих к ним территорий отойти на расстояние не менее одного километра от указанных вузов, чтобы сохранить свои жизни»,— добавили в КСИР.

Во время американо-израильской операции иранские вузы становились целями ударов несколько раз. 7 марта был атакован военный университет КСИР — университет имени имама Хусейна. Вчера под удар попал Научно-технологический университет Ирана, расположенный в Тегеране.