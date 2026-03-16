Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон поразил более 7 тыс. объектов на территории Ирана, большую часть которых составили «коммерческие и военные» цели.

«С начала конфликта мы нанесли удары по более чем 7 тыс. целям по всему Ирану, и в основном это были коммерческие и военные объекты. Мы добились сокращения запусков их баллистических ракет на 90% и сокращения атак беспилотников на 95%. За последние полторы недели было потоплено или уничтожено более 100 иранских военных кораблей», — сообщил американский лидер в Белом доме на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди и Дональда Трампа.