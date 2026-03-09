Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием на пост верховного лидера Исламской Республики Иран.

В своем обращении глава государства поздравил его с назначением и вновь выразил соболезнования в связи с трагической гибелью его отца — верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи.

Ильхам Алиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном исторически основаны на добрососедстве и дружбе между народами двух стран. «Надеюсь, что мы приложим совместные усилия для развития межгосударственных связей на основе взаимного уважения и доверия в соответствии с интересами наших народов», — говорится в послании.

Президент Азербайджана также пожелал новому верховному лидеру успехов в его деятельности, а дружественному и братскому народу Ирана — мира и благополучия.