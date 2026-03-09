Эмиратский миллиардер Халаф Ахмад аль-Хабтур раскритиковал призывы американского сенатора Линдси Грэма к странам Персидского залива присоединиться к войне против Ирана. По словам аль-Хабтура, государства региона не намерены втягиваться в конфликт и жертвовать своими гражданами ради интересов других стран.

По словам аль-Хабтура, Объединённые Арабские Эмираты и другие государства Залива сегодня процветают и не нуждаются в тех, кто утверждает, что приехал на Ближний Восток, чтобы «спасти» регион.

Он подчеркнул, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива осознают угрозу со стороны Ирана, однако считают происходящее «грязной игрой», в которой крупные державы преследуют собственные интересы.

«Мы не будем вступать в эту войну, чтобы служить интересам других, и не будем жертвовать нашими сыновьями в конфликте, которого можно было избежать дипломатическим путём», — заявил аль-Хабтур.

Он также добавил, что решения США втянули регион в опасную эскалацию без консультаций с союзниками на Ближнем Востоке.