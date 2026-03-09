Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в своем послании Пашинян выразил уверенность, что «прочные связи между Арменией и Ираном будут и впредь развиваться, достигая новых успехов».

Ранее сегодня стало известно, что Моджтаба Хаменеи официально занял пост Верховного лидера Ирана, сменив своего отца Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате совместной операции Израиля и США.