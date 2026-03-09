Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова принимать трудовых мигрантов из Узбекистан. Об этом он сказал на встрече с послом республики Рахматуллой Назаровым, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, в Беларуси уже проживает много узбеков, и власти с радостью примут тех, кто решит приехать работать. Он отметил, что к мигрантам в стране предъявляют строгие требования, однако они могут на равных конкурировать за рабочие места с гражданами Беларуси, России и других стран СНГ.

Президент также напомнил, что во время Великой Отечественной войны многие белорусы нашли поддержку и убежище в Узбекистане, подчеркнув, что Беларусь «в некотором смысле в долгу» перед узбекским народом.