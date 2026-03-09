Министерство внутренних дел Катара сообщило о задержании 313 человек различных национальностей. Их обвиняют в съёмке и распространении в социальных сетях видеозаписей недавних взрывов.

В ведомстве подчеркнули, что публикация подобных материалов может рассматриваться как нарушение законодательства и угроза общественной безопасности.

В свою очередь полиция Дубая предупредила, что за распространение видео взрывов предусмотрено суровое наказание — штраф не менее 200 тысяч дирхамов или тюремное заключение сроком не менее двух лет.