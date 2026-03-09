Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что спустя девять дней после начала операции против Ирана мировые рынки уже ощутили серьёзные последствия конфликта.

По его словам, цены на нефть резко выросли, а стоимость многих товаров начала стремительно расти.

Арагчи заявил, что Тегеран знает о планах США нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам, однако подчеркнул, что страна полностью готова к такому развитию событий.

«Мы полностью готовы. И у нас тоже есть много сюрпризов», — заявил глава иранского внешнеполитического ведомства.