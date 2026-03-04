Состоявшееся в Баку заседание Консультативного совета «Южного Газового коридора» обозначило новые реалии в мировом и европейском энергетическом балансе. Выступая перед участниками заседания, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: «В прошлый раз, выступая перед аудиторией, я отмечал, что мы осуществляем поставки газа в 12 стран. На данный момент число стран, в которых азербайджанский газ достиг потребителей, выросло до 16. Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран, которым он поставляет трубопроводный газ». За последнее время к числу стран, куда поставляется «голубое топливо» из Азербайджана, добавились Германия, Австрия, Сирия…

Строго говоря, обсуждался на заседании Консультативного совета ЮГК не только экспорт газа. Глава государства говорил и о нефти, и о «зелёной повестке», и о многом другом. Но именно поставки газа из Азербайджана, вернее, рост объемов и географии этих поставок меняют расстановку сил на европейском энергетическом рынке. И не случайно, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в ходе 12-й министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора и заседания Совета по зеленой энергии заявил, что Евросоюз продолжает сокращать зависимость от российского газа, и важность партнерства с Азербайджаном будет расти, принося пользу энергетической безопасности Европы и экономике Азербайджана. Также он озвучил важный анонс: «Существуют возможности для более тесной интеграции и развития связей между ЕС и Азербайджаном. Это был продуктивный день, который укрепил наши отношения. Мы договорились провести энергетический диалог высокого уровня в Брюсселе позже в этом году».

Здесь необходимо расставить акценты. И провести, если угодно, «красные линии». Выходя на европейский рынок газа, Азербайджан не ставил перед собой цель кого-то с этого рынка вытеснить. Иное дело – Европа, где ещё в середине «нулевых» столкнулись с российским энергетическим шантажом: Москва открыто использовала поставки нефти и газа как средство политического давления. В Европе сначала с обеспокоенностью заговорили о «трубопроводном оружии», а затем начали искать альтернативные источники нефти и газа. В полном соответствии с известной поговоркой: «Любого коммерческого партнёра можно «кинуть». Но только один раз»

Азербайджан на этом фоне предлагает европейским потребителям, прежде всего, «газ лес политики». Наша страна чётко выполняет свои обязательства, а это на рынке всегда ценится. Далее, у Азербайджана собственные источники газа и независимая система экспортных трубопроводов, не контролируемая Москвой.

Есть у Азербайджана и шансы стать транзитной страной. Уже сегодня, как напомнил президент Ильхам Алиев, через Азербайджан идёт на европейский рынок нефть из Казахстана и Туркменистана. Пока что об экспорте газа с восточного берега Каспия речь не идёт. Но с появлением на Каспии танкеров – газовозов этот проект может стать реальной сил и без строительства Транскаспийского газопровода. Тем более что альтернативный путь экспорта не только нефти, но и газа государством восточного берега Каспийского моря нужен как воздух. Особенно Туркменистану.

И, наконец, ещё одно весьма деликатное обстоятельство. Ввод в действие «Южного Газового коридора» намечался и произошёл в декабре 2020 года. Об этом не очень любят говорить вслух, но именно в 2020-м году была предпринята попытка разорвать азербайджанские экспортные трубопроводы силой. Сначала, в июле 2020 года, Армения не без подсказок с севера, откуда вместе с подарками шло и оружие, спровоцировала столкновение на государственной границе с Азербайджаном. Продлить оборону не удалось. А 27 сентября Ереван начал обещанную новую войну за новые территории». Но в результате этой войны Азербайджан одержал победу, Армения была разгромлена, и если уж называть вещи своими именами, Азербайджан, в числе прочего, защитил и свои экспортные трубопроводы. Сегодня их безопасность обеспечивается уже на совершенно другом уровне – и политическом, и военном.

Нет сомнений, что всё это учитывают и европейские эксперты. Тем более что Европа, во-первых, полна решимости радикально снизить импорт энергоносителей из России. А во-вторых, сегодня в результате иранской войны под угрозой оказался и экспорт нефти и газа из стран Персидского залива. И пусть на общем фоне объемы азербайджанского экспорта и выглядят не такими впечатляющими, именно азербайджанские энергоносители сегодня играют для Европы решающую роль.