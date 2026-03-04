Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует нарисованные иранские вертолеты.

Об этом заявили иранские СМИ.

Отмечается, что Иран использует анаморфные рисунки на земле, чтобы обмануть Израиль.

«То, что представлено как «уничтоженный вертолет Ми-17», вовсе не вертолет. Это всего лишь рисунок на асфальте», — пишут СМИ.

Другое агентство пишет, что «на опубликованных агентством изображениях отчетливо видно, что не произошло никакого вторичного взрыва, а также не наблюдается изменений в конструкции предполагаемого объекта».