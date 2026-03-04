Как минимум 78 человек ранены, еще 101 числится пропавшим без вести в результате атаки подводной лодки на иранский фрегат у побережья Шри-Ланки.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве обороны и военно-морских силах этой азиатской страны.

«По данным источников, по меньшей мере 101 человек пропал без вести после нападения подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки», — сказано в сообщении Reuters. Отмечается, что пострадали не менее 78-и.

По данным местных СМИ, судно подало сигнал бедствия у берегов Галле в южной части страны. После чего военно-морские силы Шри-Ланки направили спасательную операцию по спасению людей. По данным шри-ланкийского главы МИД, было спасено около 30 человек с тонущего фрегата. Данных о подлодке, которая атаковала иранское судно, не приводится.