Россия признательна властям Азербайджана, Армении, Туркменистана за содействие в обеспечении беспрепятственного выезда граждан России из Ирана через соответствующие сухопутные границы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что «3 марта экстренно вывезена в Азербайджан с последующим вылетом в Москву большая группа женщин и детей, это члены семей сотрудников российского посольства».

Захарова посоветовала россиянам пока не ездить в Иран, а уже находящимся там — как можно скорее покинуть страну.