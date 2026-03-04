Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Грузию за содействие в развитии торгово-экономических контактов между Арменией и Азербайджаном, назвав эту поддержку важной.

«Хочу поблагодарить премьера Грузии за то, что он лично поддерживает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Сегодня Ереван и Баку формируют экономические отношения и связи при помощи и содействии Тбилиси. Это действительно достойно похвалы, и я искренне благодарю вас за этот ценный вклад. Важным аспектом нашей повестки является достижение еще более значительных экономических результатов. Сегодня мы обсудили двустороннюю экономические, региональные и международные вопросы», — сказал Пашинян на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.