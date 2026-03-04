Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атаки США и Израиля в Иране не концентрируются на ядерных объектах, даже если определенные повреждения были обнаружены в Натанзе и Исфахане.

В интервью газете La Repubblica он подтвердил, что на данный момент утечки радиоактивных материалов не зафиксировано. «В целом, могу подтвердить, что атака [в Иране] не направлена на ядерные объекты», — сказал глава МАГАТЭ.

Гросси допустил, что у Ирана сохраняется обогащенный уран. «У нас нет доказательств того, что он был уничтожен в результате атак ни в июне [прошлого года], ни за последние несколько часов. Он по-прежнему находится в подземных туннелях, где хранится. Хотя в последние месяцы наши инспекторы не имели физического доступа к иранской ядерной инфраструктуре», — уточнил глава МАГАТЭ.

По его мнению, ключом к решению проблемы остаются переговоры, но они невозможны в условиях войны.