Государственное агентство обязательного медицинского страхования объявило открытый электронный тендер на проведение масштабного социологического исследования для оценки уровня удовлетворенности населения медицинскими услугами, оказываемыми в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщается на платформе электронных госзакупок.

Опрос планируется провести в Баку (включая все административные районы столицы), Абшеронском районе, Сумгайыте, 51 регионе страны, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Ожидаемая стоимость проекта составляет 148 993,33 маната, а приём предложений от потенциальных исполнителей продлится до 3 апреля 2026 года.