В акватории Каспийское море спасены двое граждан Азербайджана.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, сигнал о бедствии в подразделение берегового наблюдения Береговой охраны поступил от двух членов экипажа рыболовецкого судна «Yamaha-55» (бортовой номер Mİ-912), у которого вышел из строя двигатель.

Пограничный корабль, несший службу по охране государственной границы, был незамедлительно направлен по указанным координатам.

В результате оперативно проведенной спасательной операции жители Нефтчалинского района — Фаиг Рзаев (1977 г.р.) и Рауф Магеррамов (1989 г.р.) — были эвакуированы и благополучно доставлены на берег.