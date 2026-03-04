США и Израиль договорились о начале бомбардировок Ирана во время телефонного разговора лидеров стран — президента Дональда Трампа и премьера Биньямина Нетаньяху 23 февраля, пишет Axios со ссылкой на источники.

Нетаньяху сообщил Трампу, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретится вместе с советниками 28 февраля, возможность удара по ним была столь заманчивой для обоих политиков, что они не могли ее упустить, объясняет издание. Axios называет разговор поворотным моментом, положившим начало войне с Ираном, который «изменил Ближний Восток».

Глава Белого дома склонялся к нанесению удара по Ирану еще до того, как узнал разведывательные данные о Хаменеи, но не решил, когда это произойдет, пока Нетаньяху ему не позвонил.

Лидеры встречались дважды и 15 раз разговаривали по телефону за два месяца до войны, рассказали американские и израильские чиновники. США и Израиль рассматривали возможность нанесения удара на неделю раньше, но отложили его по разведывательным и оперативным соображениям, включая плохую погоду, пишет портал.