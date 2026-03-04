Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг ряд сообщений в соцсетях, утверждающих, что «Трамп якобы приказал Турции атаковать Иран» или что «Турция участвует в секретном военном плане против Ирана».

В заявлении отмечается, что Турция является независимым государством, самостоятельно определяющим свою внешнюю политику и решения в области безопасности.

Любые утверждения о вступлении Турции в войну против Ирана или об условиях для этого, включая отмену санкций CAATSA, не соответствуют действительности, отмечается в заявлении.