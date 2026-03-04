Социальная инициатива Azercell «Oflayn qadınlar» («Офлайн женщины»), направленная на оказание оперативной помощи женщинам, подвергающимся насилию, получила международное признание. Проект был удостоен серебряной награды в категории «Награда за вклад в общественное благо» (Public Good Award) на церемонии награждения «The Indie Awards 2026» в Лондоне.

Жюри высоко оценило инициативу не только за ее креативную концепцию, но и за реальное измеримое социальное воздействие. Проект демонстрирует эффективный пример того, как цифровые решения могут быть интегрированы в социальную повестку и способствовать защите прав женщин.

Основная цель платформы — формирование безопасной, доступной и надежной информационной среды для женщин, сталкивающихся с различными формами насилия или находящихся в группе риска. На сайте oflaynqadinlar.az представлена систематизированная и доступная информация о действиях, которые необходимо предпринять в случае психологического, физического или экономического насилия в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Платформа содержит разъяснения правовых процедур, сведения о возможностях психологической и социальной поддержки, образовательные материалы, а также достоверную информацию о государственных и неправительственных организациях, которые могут оказать необходимую помощь.

Одним из важных преимуществ проекта является принцип максимальной доступности — абоненты Azercell могут воспользоваться платформой даже при отсутствии интернет-пакета или средств на балансе.

Инициатива была представлена общественности 25 ноября — в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и в рамках глобальной инициативы ООН «Оранжевый день».

Следует отметить, что в случае необходимости индивидуальной поддержки женщины могут обратиться по короткому номеру 116111 на «Женскую горячую линию», функционирующую при поддержке Azercell. Для абонентов Azercell звонки на этот номер бесплатны.