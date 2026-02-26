Армения вывела российских пограничников с участка государственной границы с Турцией. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на отчет о выполнении программы Правительства РА за 2025 год.

С 1 марта 2025 года на пункте пропуска «Маргара» на границе Армения–Турция службу несут исключительно военнослужащие Пограничных войск СНБ РА. С начала 2026 года аналогичный порядок установлен и на пункте пропуска «Ахурик», где также задействованы только армянские пограничники.

В настоящее время в Армении отсутствуют действующие пункты пропуска через государственную границу, которые не находились бы под полным контролем Пограничных войск СНБ РА.