Без сомнения, темой номер один азербайджанского сегмента социальных сетей вчера стало заседание Общего собрания Национальной академии наук Азербайджана, состоявшееся в тот же день в главном здании НАНА. Надо сказать, впервые в современной истории Азербайджана внимание интеллектуальной части общества было приковано к НАНА.

Вероятно, вы подумали, что причиной этого стало гениальное открытие, которое, наконец, выведет азербайджанскую науку на новый уровень, способный конкурировать с другими странами за лидерство в научно-исследовательской и инновационной деятельности. Спешим огорчить вас… увы и ах. Резонанс и живой интерес общественности вызвали фотокадры, сделанные журналистом информационного агентства (журналиста надо наградить). Последний запечатлел спящих на заседании, так сказать, ученых мужей. И не одного, не троих, а целых два десятка членов НАНА.

Как известно, Морфей всегда заключает нас в свои объятия в самых неудобных и неподходящих для этого местах. А тут, пф, заседание, посвященное «результатам, достигнутым в 2025 году», не предвещающее никаких важных событий, заслуживающих внимания научного сообщества. Вздремнуть сам Бог велел…

И ничего, что в мероприятии участвовали завотделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента АР Фарах Алиева, замминистра науки и образования Фирудин Гурбанов, зампредседателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов ММ Ахлиман Амирасланов, Анар Искендеров, председатель Высшей аттестационной комиссии при президенте Фамиль Мустафаев и председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

И именно это обстоятельство очень позабавило пользователей соцсетей, которые так ловко высмеяли спящих ученых, что их находчивости позавидовал бы сам Жванецкий, будь он жив. И именно это обстоятельство обнажило целый ряд недостатков НАНА, как структуры, изжившей себя и превратившейся в рудимент, утратившей свое основное значение. И самое главное — требующей реформ. Как говорится: депрессия закончилась, а привычки остались.

Справедливости ради, заметим, что и мы, окажись на месте ученых, были бы непрочь отдаться в объятия Морфея, и даже жалко их как-то стало. Ведь что обсуждали выступающие?

Президент НАНА академик Иса Габиббейли выступил с докладом на тему «От азербайджановедения к цифровизации и международным связям». Но вместо животрепещущих тем, которые могли бы так или иначе повлиять на деятельность НАНА, академик рассказывал об общественно-политических событиях Азербайджана и достижениях президента Ильхама Алиева, указав на вашингтонские договоренности. Но то были достижения Ильхама Алиева и его команды, которые, несомненно, достойны похвалы и требуют детального изучения. Но в стенах ли НАНА?

И, конечно, нельзя сказать, что никаких колебаний в научной среде не произошло: отдельные ее направления заметно оживились. К примеру, программная речь президента на 80-летнем юбилее Академии наук 3 ноября 2025 года определила «дорожную карту» развития азербайджанской науки. Впервые в истории науки страны создаётся Национальный корпус языка, планируется новое издание Орфографического словаря, подготавливается Орфоэпический словарь, составляется справочник личных имён.

Среди важнейших (!) научных результатов 2025 года названа находка новой палеоантропологической останки неандертальца возрастом 80 тысяч лет в пещере Таглар Ходжавендского района в рамках азербайджано-японской экспедиции. И если результаты карбонового анализа подтвердятся, это станет вторым открытием мирового значения после находки челюсти древнейшего человека в пещере Азых в 1968 году. Но на этом список последних важнейших научных достижений заканчивается.

Это при том, что, согласно статистике, в Азербайджане исследованиями заняты более 20 тысяч специалистов, из которых примерно 40 процентов составляют доктора наук и философии. Кроме того, в научно-образовательной сфере трудится 10 тысяч внештатных работников, более половины которых доктора наук и философии.

И да, чуть не забыли: на заседании поднимался вопрос об исключении экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева из действительного членства НАНА. Но он тут же был снят с повестки общего собрания, поскольку было решено вернуться к нему лишь после оглашения приговора суда. Так что часть присутствующих даже обрадовалась такому повороту, потому как очень не хотелось ввергать свой организм в стрессовое состояние.

И перед нами не стоит задача — поставить под сомнение интеллектуальные способности ученых. Отнюдь. Мы хотим обратить внимание на более важную проблему — организационную неэффективность НАНА, чьи усилия направлены не на развитие науки Азербайджана и выявление молодых гениев, а на проведение вот таких бесполезных «советских» мероприятий с громкими и пафосными речами, раздувающими значимость структуры, но при этом с нулевой результативностью. У последнего, кстати, много причин, о которых можно поговорить в следующих статьях.

Согласны, работа над чистотой Азербайджанского языка — вещь необходимая, но стоит ли для этого содержать целую Академию? Хотя, черт его знает, ныне и салон, где делают тату, называется «академией»…

Правда, иногда НАНА нас радует своими перлами, но это происходит так редко. Чего стоят заявления Терминологической комиссии, которая предлагает отказаться от повторяющихся и неазербайджанских имен. Благо случаются вот такие казусы, как спящие на заседаниях ученые мужи, которые время от времени напоминают нам о существовании такой «важной» структуры, как НАНА. Может, мы ошибаемся? Поправьте.

Но во многих развитых странах, на которые мы всегда стараемся равняться, структуры научной сферы децентрализованы, однако это не мешает государствам с успехом конкурировать на международных рынках в сфере технологий и инноваций.

И тут возникает вопрос: если мы реорганизуем НАНА, так ли пострадает азербайджанская наука? И взорвавшие сеть фотографии, очень говорящие, указывают на то, что нужен новый подход, новое дыхание, которые дадут толчок развитию науки в стране и пробудят ее. А пока она находится в глубокой «зимней» спячке.