Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Индонезии Берлианом Хелми. В ходе переговоров стороны обсудили стратегию укрепления двустороннего сотрудничества.

Согласно информации посольства Индонезии в Азербайджане в Instagram, участники встречи рассмотрели механизмы взаимодействия, а также предложения по реализации перспективных совместных проектов между двумя странами.