Власти России определились со сроками возможной блокировки мессенджера Telegram и рассматривают введение этой меры в первых числах апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

По информации двух источников, близких к Кремлю, соответствующее решение уже принято. В числе причин, которые обсуждались в контексте блокировки, называлось увеличение случаев вербовки пользователей, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

В Роскомнадзоре информацию не прокомментировали, заявив, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованным сообщениям по данному вопросу.