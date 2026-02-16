Военно-морские силы Корпус стражей исламской революции приступили к масштабным маневрам в районе Ормузский пролив. Об этом сообщили иранские СМИ, подчеркнув, что учения проходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и усиления американского военного присутствия.

В сообщениях указывается: «Стартовали учения военно-морских сил КСИР „Умный контроль над Ормузским проливом“».

По данным источников, в ходе маневров планируется проверить готовность подразделений, отработать различные сценарии противодействия угрозам безопасности в стратегически важной акватории, а также вопросы «быстрого, решительного и всестороннего реагирования».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в регион будет направлена вторая авианосная ударная группа Военно-морские силы США. По его словам, дополнительные силы потребуются в случае, если Вашингтону не удастся достичь соглашения с Тегераном.