Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вести переговоры с Ираном столько, сколько потребуется, чтобы достичь соглашения. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

«Я буду говорить с ними (с Ираном) настолько долго, насколько захочу, и мы посмотрим, можем ли мы заключить сделку», — сказал глава американской администрации.

При этом за несколько минут до этого Трамп утверждал, что сделка по ядерной программе Тегерана может быть заключена «в течение месяца». Он подчеркнул: «Нам нужно заключить сделку, иначе ситуация станет очень болезненной, а я этого не хочу.»