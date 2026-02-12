Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии полной открытости между союзниками.

«Надо помнить, что выйти из тупика отношений с Россией помогли США. Однако возникает дискуссия о том, что могла бы сделать Европа. Я считаю, что это совершенно нормально — вести такую дискуссию, если в ней примут участие европейцы. Я уверен, что они будут полностью открыты, чтобы всё работало сообща», — отметил Рютте.