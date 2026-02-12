В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе утром 12 февраля прошли обыски, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Бельгийская полиция проводила их в рамках расследования Европрокуратуры. Обыски затронули различные помещения ЕК, в том числе бюджетный департамент.

Дело касается продажи недвижимости, которая осуществлялась во время работы Еврокомиссии, когда Йоханнес Хан занимал пост комиссара по бюджету.

Речь идет о сделке 2024 года: бельгийский фонд SFPIM приобрел 23 здания Еврокомиссии за 900 млн евро. Тогда в ЕК утверждали, что продажа полностью соответствовала финансовому законодательству ЕС. В настоящее время представители Еврокомиссии отказались комментировать следственные действия.