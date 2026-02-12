Служба госбезопасности, как ранее мы сообщали, обнародовала видеоматериал, который уже вызвал широкий резонанс. В кадре — фрагмент телефонного разговора бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева с неизвестной женщиной.

Судя по записи, разговор шёл вовсе не о науке и не о личных делах. Мехтиев обсуждает передачу подготовленного им письма о «изменениях в системе государственного управления» — по сути, речь идёт о модели управления после возможного государственного переворота. Он просит совета, как и через кого передать документ.

Личность женщины в видео не раскрыта. Однако, по данным агентства АРА, она работает в Российской академии наук и, как утверждается, выступала посредником в контактах Мехтиева с российскими силовыми структурами. И в период, когда Мехтиев возглавлял НАНА (2019–2022), связь с «кураторами» в России поддерживалась через агентуру органов безопасности, действовавшую в РАН.