Для строительства нового энергоблока АЭС в Армении «реальных альтернатив» российским предложениям не существует, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Ранее стало известно, что США выделят Армении 9 млрд долларов на разрыв с Россией в области ядерной энергетики.

«Мы передали армянской стороне пакет детально проработанных предложений. “Росатом” готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта… Реальных альтернатив с точки зрения наличия надёжных, уже проверенных технологий, а также привлекательности финансовых параметров не просматривается», — отметил дипломат.

По его словам, Москва намерена и далее выступать гарантом энергетической безопасности Армении. «Как показывает опыт некоторых европейских стран, в том числе Германии, отказ от ядерной энергетики может дорого обойтись для национальной экономики», — добавил Галузин.

Он также подчеркнул, что специалисты двух стран выходцы из одной «советской школы», а работы по обеспечению стабильной эксплуатации станции до 2036 года продолжаются.