США и Армения подписали соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики.

Документ предусматривает потенциальные инвестиции до $9 млрд и направлен на сокращение энергетической зависимости Еревана от России.

Соглашение открывает американским компаниям доступ к поставкам ядерных технологий, топлива и услуг, а также к участию в конкурсе по замене Армянской АЭС, обеспечивающей около 40% электроэнергии страны, на малые модульные реакторы.

Углубление связей с США ослабляет позиции Москвы, которая десятилетиями доминировала в энергетике и безопасности Армении. Показательно, что накануне визита Вэнса представители «Росатома» предлагали Еревану «всестороннее сотрудничество».

Во вторник Вэнс планирует визит в Баку, где ожидаются переговоры по вопросам обороны и энергетики.