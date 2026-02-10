В поселке Гобустан Гарадагского района Баку умышленно подожгли ресторан Şeyx Lounge.

Инцидент произошёл около 23:00 на фоне конфликта между двумя лицами, сообщает bakupost.az. В ходе спора один из участников, по имени Джавид, вылил бензин на заведение и поджёг его, после чего запер дверь снаружи, чтобы посетители не могли покинуть помещение. Посетители спаслись через заднюю дверь кухни.

В результате пожара один человек получил ожоги ног и был госпитализирован. Других пострадавших нет. Ущерб ресторану составил 120 000 манатов, материальный ущерб посетителям превышает 20 000 манатов.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кафе площадью 250 кв.м в одноэтажном здании общей площадью 600 кв.м, где также находились магазин автозапчастей и автомастерские.

Полиция задержала двух подозреваемых, расследование продолжается, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов.

