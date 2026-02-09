Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

В состав делегации входят вице-президент палаты по вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль, а также руководящие лица компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers и Motorola Solutions.

Приветствуя гостей, президент Ильхам Алиев сказал: Доброе утро. Добро пожаловать. Очень рад вас видеть. Рад вашему визиту к нам. Это большая делегация. Я помню нашу встречу несколько месяцев назад и рад, что вы приняли мое приглашение и посетили Азербайджан в этот важный момент активного развития отношений между нашими странами.

Как вы знаете, сейчас мы вступаем в новый этап двусторонних отношений, очень многообещающий и очень активный. И, конечно, то, что ваш визит происходит в преддверии визита вице-президента США также имеет большое значение, поскольку часть нашего взаимодействия сосредоточена на бизнесе, инвестициях, торговых отношениях и многом другом, что является частью нашей стратегической программы действий.

Я знаю, что у вас будет много встреч с различными правительственными чиновниками. Уверен, что они ответят на все ваши вопросы. И в результате этой миссии, я думаю, мы увидим более активное взаимодействие по различным направлениям. Я знаю также, что вы представляете различные сегменты экономики США, и это будет очень полезно, так как пока наши экономические отношения не находятся на желаемом нами уровне.

Еще раз добро пожаловать, и желаю вам приятного пребывания. Я также знаю, что многие из вас посещают Азербайджан впервые. Я думаю, что это абсолютное большинство, поэтому этот визит станет также хорошей возможностью узнать больше об Азербайджане. Добро пожаловать.

Хуш Чокси: Спасибо, Ваше превосходительство. Очень приятно находиться здесь. Мы встречались с Вами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, и Вы пригласили нас в Азербайджан с большой делегацией. При поддержке вашего посла в США Хазара Ибрагима, Министерства экономики, АЗПРОМО и наших коллег в действующем здесь посольстве США в Азербайджан прибыли представители 31 компании. Этим утром здесь участвуют некоторые из них. Однако сама делегация намного шире. У нас 60 человек от 31 компании. Так что это даже больше, чем может пометиться за этим столом. Мы действительно рады, что находимся здесь. Обычно деловые отношения развиваются быстрее, чем политические. Но в данном случае политические отношения развиваются быстрее, чем деловые, что является необычным явлением. Однако, как Вы знаете, компании работают быстро и быстро наверстывают упущенное. Это результат Вашего лидерства и деятельности Вашего правительства, что участвующие здесь компании представляют самые разные секторы.

Президент Ильхам Алиев: Да, я заметил это.

Хуш Чокси: Здесь представлены не только энергетика, но и технологии, продукты питания и транспорт. Поэтому мы просто хотели поблагодарить Ваше превосходительство за эту возможность.

Х Х Х

Гости в первую очередь поблагодарили главу государства за прием. Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, представители многих влиятельных компаний заявили о намерении расширять сотрудничество с Азербайджаном. Они проинформировали о деятельности представляемых ими компаний, а также об их сотрудничестве с нашей страной.

Х Х Х

Хуш Чокси: Ваше превосходительство, большое спасибо. Мы хотим пригласить Вас в Вашингтон для встречи с еще более широкой делегацией, представляющей бизнес-сообщество. К Азербайджану есть большой интерес. Я думаю, что все началось с COP два года назад. СОР стала очень успешным мероприятием, где, как Вы напомнили, была подчеркнута важность нефти и традиционных источников энергии, в которых нуждается мир, а также новых источников энергии. Сегодня собрались представители компаний, которые охватывают все секторы – основные секторы, развивающиеся секторы. Так что с тех пор мы явно видим большой интерес к Азербайджану. Ваши министры всегда приветствуются. Чем больше возможностей для взаимодействия, тем больше со стороны американских компаний будет понимания возможностей, которые для них открываются в Азербайджане. Когда Вы в следующий раз будете в Нью-Йорке, — я знаю, как Вы заняты, но мы заранее все спланируем и попросим помочь нам организовать круглый стол в рамках Вашего визита. Может быть, Вы сможете приехать в Нью-Йорк на один день, и мы это сделаем, даже в воскресенье. Но мы просто хотели спросить Вас, есть ли у Вас какие-то соображения или предложения для компаний.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю вас за приглашение. И еще раз спасибо за то, что вы с нами. Просмотрев список компаний, а также ваши комментарии, могу сказать, что со многими из них мы уже много лет ведем очень плодотворное сотрудничество. Некоторые из них новые, и это абсолютно естественно, потому что, во-первых, Азербайджан с первых лет своей независимости был очень открыт для международного партнерства и установил хорошие контакты со многими международными компаниями, в том числе американскими. Поэтому естественно, что названия компаний мне очень знакомы.

С другой стороны, на данном этапе активного развития американо-азербайджанских отношений, инициированного моей встречей с президентом Трампом в августе прошлого года в Вашингтоне, естественно, что мы будем расширять спектр областей нашего сотрудничества. В августе прошлого года мы с президентом Трампом подписали документ о разработке Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами с конкретными пунктами. С тех пор я направил четыре правительственные делегации в Вашингтон для рассмотрения вопросов, связанных с торговлей, экономикой, инвестициями, энергетикой, искусственным интеллектом, обороной, промышленным сотрудничеством и так далее. Состоялось множество встреч между правительственными чиновниками, а также моя последняя встреча с президентом Трампом в прошлом месяце в Давосе. Хотя его график был очень плотным, и он находился там в течение очень короткого времени, встреча с президентом Азербайджана еще раз демонстрирует нашим сообществам и всему региону, насколько важны и насколько дружественны отношения между нашими странами.

Таким образом, наряду с традиционными областями сотрудничества, которыми остаются энергетика, торговля и инвестиции, мы теперь взаимодействуем в очень важных областях, связанных с цифровой трансформацией и искусственным интеллектом. И надеемся, что американские компании будут нашими основными партнерами. Мы уже установили хорошие контакты. Кстати, вы также прокомментировали это во время визита одной из наших правительственных делегаций. Состоялась обширная встреча с компаниями, специализирующимися в сферах связи, искусственного интеллекта и создания дата-центров. Так что сейчас это одна из наших приоритетных задач. Я думаю, что у нас есть много преимуществ.

Во-первых, географическое положение. Во-вторых, существующая инфраструктура связи, созданная в не очень легкие времена, включая нефте- и газопроводы, железные дороги, линии электропередачи. Еще одним из самых важных вопросов является наличие у нас огромных объемов электроэнергии, которую мы не используем, которую мы не потребляем и которую пока не экспортируем. На данный момент этот объем доступной электроэнергии составляет около двух гигаватт. А в более широком регионе, где находится Азербайджан, мы единственная страна, которая не зависит от импорта каких-либо видов энергоресурсов. Мы обеспечиваем себя нефтью, газом, нефтепродуктами, продукцией нефтехимической промышленности, электроэнергией и экспортируем все, что я только что упомянул. Таким образом, наша цель заключается также в увеличении экспорта, что, безусловно, будет очень полезно для многих стран. Кстати, сегодня мы экспортируем природный газ по трубопроводам в шестнадцать стран мира и занимаем первое место в мире по охвату трубопроводным газом. Но наряду с этим мы хотим использовать наш энергетический потенциал для привлечения ведущих американских компаний и компаний из других стран в качестве наших партнеров в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Что касается ископаемого топлива, которое в течение многих лет подвергалось дискриминации по определенным политическим мотивам, мы рады, что политика президента Трампа, как и во всех других областях, основана на реалистичном сценарии, далека от популизма и основана на существующей ситуации на местах. Мир не может жить без ископаемого топлива, и страны, богатые ископаемым топливом, не должны подвергаться за это осуждению.

Вы упомянули СОР. В одном из своих посланий в качестве главы страны-хозяйки СОР я так и сказал, что нас не следует винить за наличие у нас нефти и газа. Я добавил, что многие из предыдущих стран-хозяек СОР производят в десять раз больше нефти и газа, чем Азербайджан, но не подвергались нападкам со стороны СМИ. Мое послание заключалось в том, что страны следует судить по тому, как они используют доходы от экспорта углеводородов. И здесь, в Азербайджане, каждый может видеть, что распределение богатства осуществляется очень справедливо. Во-вторых, судить по тому, какой вклад эти страны вносят в решение проблемы климата. В нашем случае, когда мы располагаем запасами природного газа как минимум на сто лет не только для внутреннего потребления, но и для экспорта, инвестирование и привлечение инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) действительно является демонстрацией нашей ответственности.

Как я уже сказал, у нас уже есть два гигаватта энергии, и к 2032 году – согласно подписанным контрактам, а не меморандумам о взаимопонимании — мы получим дополнительные семь-восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии. И все это будет доступно, как я уже отметил, для внутреннего потребления с растущей экономикой, растущей промышленностью и, в частности, с учетом нашей цели стать одним из глобальных центров искусственного интеллекта и дата-центров.

Кроме того, это поможет многим другим странам, которые сейчас страдают от нехватки или отсутствия надежных источников электроэнергии и газа. Один из проектов, над которым мы сейчас работаем, — это строительство новых линий электропередачи, помимо существующих, из Азербайджана в Европу посредством кабеля по дну Черного моря, а также через проект TRIPP, который был инициирован президентом Трампом и носит его имя — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Этот проект становится возможным после достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Поэтому мы считаем транспортную связь одной из важных областей, на которых мы сосредоточиваем свое внимание.

На сегодняшний день многое уже сделано для того, чтобы привести нашу транспортную и логистическую инфраструктуру в соответствие с необходимыми стандартами. Наш морской порт сейчас может обрабатывать 15 млн тонн грузов, а после расширения его пропускная способность увеличится до 25 млн тонн. Модернизируются наши железные дороги. Строится новая железная дорога, которая будет проходить через Армению, а затем превратится в еще одно продолжение Среднего коридора. Девять международных аэропортов, одна из крупнейших, а возможно и крупнейшая, в регионе авиакомпания по перевозке грузов. Все это уже является нашим достоянием. Если добавить к этому растущий интерес к проектам транспортной связности, особенно между Азербайджаном и Центральной Азией, Азербайджаном и Европой, то мы, скорее всего, являемся одной из немногих или единственной страной, которая может объединить эти страны, учитывая наш опыт в строительстве трубопроводов. Ведь строительство трубопровода – дело сложное и дорогостоящее, а при наших географических условиях, когда приходится проходить через горы, а затем по дну моря, это действительно большая проблема. Кроме того, при строительстве трубопровода, особенно длиной 3500 километров, маршрут которого начинается с Каспийского моря и заканчивается в Италии и проходит через несколько стран, нужно уметь поддерживать хорошие отношения со всеми, с кем вы работаете. И в этом обширном регионе этот опыт есть только у нас. Я не говорю это, чтобы похвалить Азербайджан, но это реальность.

В проектах, которые объединяют многие страны, необходимо обладать навыками дипломатии, способностями, опытом и использовать уже достигнутые результаты. В нашем случае все это есть у нас в наличии. Поэтому я уверен, что результаты вашей миссии скоро будут реализованы в практических проектах. Конечно, члены правительства, с которыми вы встретитесь, предоставят вам более подробную информацию о наших планах и о том, что уже находится в стадии реализации.

Считаю, что такие миссии должны проводиться регулярно. Я готов быть с вами во время очередной поездки в Штаты. Я также прошу вас приезжать сюда хотя бы раз в год, как минимум раз в год, просто чтобы быть в курсе событий и посмотреть, что еще мы можем сделать.

Х Х Х

Старший вице-президент bp по коммуникациям и адвокации в Америке Мэри Стритт отметила многолетнее успешное сотрудничество между нашей страной и bp. Она коснулась позитивного инвестиционного климата в Азербайджане, привлекла внимание к вопросу подготовки местных кадров. «Речь идет не только о позитивном инвестиционном климате, но и о рабочей силе. Благодарю за это», — сказала гостья, выразив намерение продолжать активное партнерство с нашей страной.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев также в свою очередь подчеркнув сотрудничество между Азербайджаном и bp, сказал: «Большое спасибо. Мы высоко ценим это партнерство, которое, как вы уже упомянули, продолжается более тридцати лет. Оно сыграло решающую роль в преобразовании нашей страны, потому что когда bp и Азербайджан начали совместную деятельность в 1994 году, Азербайджан был страной с серьезными проблемами. В то время у нас был миллион бездомных, депортированных, подвергшихся в результате агрессии Армении этнической чистке. Наша казна была пуста. Нам не хватало электричества, даже объемы добычи нефти быстро сокращались. Перспективы на успех были очень низкими. Поэтому привлечение инвестиций со стороны международных нефтяных компаний, в основном bp и других, было для нас единственным способом выжить и построить государство. Доверие bp и других компаний к нам сыграло решающую роль, и мы никогда этого не забудем. И с тех пор, на протяжении более тридцати лет, никогда не было никаких разногласий или каких-либо судебных разбирательств, ничего. Так что это действительно хороший пример сотрудничества между принимающей страной и крупными энергетическими компаниями.

Сейчас наше сотрудничество переходит в плоскость возобновляемых источников энергии. bp участвует в строительстве солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в городе Джебраил, который до 2020 года находился под оккупацией. Декарбонизация крупнейшего нефтегазового терминала в Сангачале также является большим вкладом bp в экологическую повестку дня. Есть и многие другие планы, существующие и новые проекты, в том числе увеличение добычи газа, которое, как мы надеемся, в этом году мы увидим в рамках проекта по разработке глубоководных пластов месторождения Азери-Чираг-Гюнешли. А также стабилизация добычи нефти, что важно для всех нас. Со всеми энергетическими компаниями, с которыми мы работали и продолжаем работать очень эффективно, мы установили очень хорошие отношения. Думаю, что именно поэтому интерес к инвестициям в Азербайджан по-прежнему очень высок, даже несмотря на продолжающееся по объективным причинам снижение добычи нефти.

Я вижу здесь представителей компании Exxon — компании, которая также была одной из первых, присоединившихся к инвестиционным проектам в Азербайджане, и сейчас работает над новым проектом, который, надеюсь, даст хорошие результаты. Во время моего визита в Вашингтон в августе прошлого года был подписан Меморандум о взаимопонимании по одному очень перспективному и привлекательному проекту. В случае успеха мы надеемся, что это даст нам дополнительные возможности для развития нашей нефтяной промышленности и в то же время — дополнительную возможность инвестировать средства, получаемые от продажи нефти, в ненефтяную экономику, как мы всегда и делали. Кстати, это одна из наших целей по диверсификации экономики Азербайджана. И мы видим хорошие результаты.

Я только что посмотрел данные за январь, статистику за прошлый месяц. Наша ненефтегазовая промышленность выросла почти на 8 процентов. А это связано с диверсификацией. Таким образом, контракты и сотрудничество в области традиционных источников энергии дают нам возможность накапливать средства и реинвестировать их».

Х Х Х

Старший вице-президент компании Visa, региональный менеджер в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош отметила 30-летнее плодотворное сотрудничество с местными банками. Она подчеркнула, что представляемая ею компания реализует в Азербайджане проекты, связанные с развитием передовой, безопасной и инклюзивной платежной системы. Кристина Дорош выразила признательность за сотрудничество и партнерство с правительством Азербайджана в работе над национальными приоритетами в рамках Стратегии «Азербайджан 2030».

Поблагодарив компанию Visa за сотрудничество и коснувшись перспектив связей, президент Ильхам Алиев сказал: «Я получил сведения от наших государственных органов об очень плодотворном сотрудничестве с Visa, и мы очень рады этому. Безусловно, вы работаете здесь с разными партнерами: с Министерством экономики, с Центральным банком, с Министерством цифровой трансформации и транспорта и со многими другими. Вы знаете нашу повестку дня, наши планы, что здесь делается. И, безусловно, в ближайшие годы мы будем тесно сотрудничать с Visa, чтобы продолжить модернизацию и как можно больше упростить жизнь людей, удовлетворяя их повседневные потребности. Большое спасибо».

В заключение президент Ильхам Алиев рассказал о благоприятной инвестиционной среде, созданной в Азербайджане, роли нашей страны в энергетической безопасности Европы: «Прежде всего, хочу еще раз выразить благодарность за то, что вы с нами. Я ознакомился со списком компаний и вижу среди них, как я уже сказал, тех, с кем мы работаем на протяжении многих лет, и они в своих выступлениях уже об этом говорили – Apple, Baker Hughes, Boeing, bp, Coca-Cola, Ericsson, Exxon, JP Morgan, Honeywell, Marriott, MasterCard, Visa, а также новые для меня названия. Поэтому я думаю, что это хороший состав для укрепления существующих партнерских отношений на основе сотрудничества, которое у нас есть. А для тех, кто впервые посещает нас, это также станет своего рода ориентиром для ведения бизнеса в Азербайджане. В целом деловой климат в стране очень позитивный. Мы привлекли огромные инвестиции. Если вы посмотрите на размер страны и численность населения, 350 миллиардов инвестиций за последние два десятилетия — это действительно много. И, как мы все знаем, инвестиции являются главной движущей силой развития любой страны. Мы и наше законодательство всегда были открыты для иностранных инвестиций. В том числе и в подписанном 30 лет назад соглашении о долевом разделе продукции ни одного слова не было изменено.

Я знаю, что подобное встречается далеко не везде в мире. Иногда в ходе переговоров идут на некоторые уступки, а потом хотят их пересмотреть. Здесь такого никогда не случалось, потому что мы были абсолютно уверены: доверие необходимо выстраивать, особенно в стране, которая, как я уже упоминал, находилась в крайне тяжелом положении в начале 1990-х годов. Доверие нужно выстраивать годами, и всего один неверный шаг может его разрушить. Так что нам повезло, что мы не совершили такого неверного шага. Напротив, сегодня число компаний, работающих с нами, продолжает расти. Расширяется и география наших международных отношений. Документы, соглашения и декларации о стратегическом партнерстве были подписаны со многими странами, и некоторые из них находятся между собой не в самых лучших отношениях. Но я всегда говорил, что Азербайджан никогда не станет ареной противостояния — он будет пространством сотрудничества. Здесь найдется достаточно места для всех, и, конечно, повестка развития страны показывает, что мы были на правильном пути. Сегодня, как я уже говорил, отношения с Соединенными Штатами вступают в новую, абсолютно фантастическую эру. Мы очень воодушевлены и хотим использовать эту прекрасную возможность для установления прямых контактов между компаниями.

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Десять из них являются членами Европейского Союза, одиннадцать — одновременно членами НАТО. Поэтому для этих стран Азербайджан сегодня превращается в партнера гораздо более значимого, чем когда-либо прежде.

Мы соблюдаем и уважаем все взятые на себя обязательства и никогда не смешивали политическую повестку с бизнесом, и это также стало для нас хорошей возможностью расширить наше международное присутствие на мировом энергетическом рынке. Проекты по развитию транспортной связности, которые мы уже обсуждали, уже создают большие возможности для региона. Потому что, несмотря на то, что мы были объектом армянской агрессии и оккупации в течение 30 лет, именно Азербайджан сделал первый шаг к миру после освобождения наших территорий и полного восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета — как силой, так и политическими средствами. Мы предложили Армении мир, и мир был достигнут при содействии Президента Трампа 8 августа 2025 года.

И теперь мы не только сняли все ограничения на транзит грузов в Армению – поскольку у Армении нет надежных транспортных и коммуникационных маршрутов, и транзит через Азербайджан для них имеет исключительное значение, — но и начали поставлять нефтепродукты в Армению, чтобы заложить первые основы сотрудничества.

Что касается экономической ситуации в нашей стране, она стабильна. У нас очень низкий внешний долг — 6,1 процента от ВВП, что, вероятно, является одним из самых низких показателей в мире. Кроме того, мы накапливаем финансовые ресурсы, ежегодно наращиваем их, так что экономика стабильна. Ведущие рейтинговые агентства, такие как S&P, повысили наш кредитный рейтинг до инвестиционного и позитивного, что также является отражением проведенных реформ. У нас наблюдается позитивная динамика в демографии: численность населения растет — возможно, не такими темпами, как десять лет назад, но подобную картину мы наблюдаем и в других странах региона. Тем не менее, демографическая ситуация остается положительной. Уровень бедности составляет около 5 процентов, что, на мой взгляд, также является хорошим результатом. Это демонстрирует, что в Азербайджане экономическое развитие и социальная защита шли рука об руку, и это стало причиной политической и экономической стабильности, предсказуемости, и возможностей. Сегодня наша главная задача — двигаться вперед в соответствии с глобальными трендами, особенно в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, дата-центров, и в этом направлении уже многое сделано. Возможно, это еще не видно и не должно быть видно, но была проделана большая подготовительная работа, и наши главные ожидания связаны с сотрудничеством с американскими компаниями, лидерами в этой области, в качестве стратегических партнеров. К слову, в документе, который мы подписали с Президентом Трампом, а также в Хартии о стратегическом партнерстве, которую мы планируем подписать, есть специальное положение об искусственном интеллекте и всем, что с ним связано.

Конечно, мы можем долго говорить о том, что уже сделано и что планируется, но я думаю, что для вас — особенно для тех, кто посещает нас впервые — будет лучше увидеть все своими глазами. Конечно, встретиться с представителями правительства, а также бизнес-сообщества, чтобы почувствовать страну. И, наконец, несколько слов о гостиничном бизнесе. Мы очень рады, что Marriott расширяет свое присутствие в Азербайджане — не только в столице, но и в регионах. Я надеюсь, что ваша деятельность в регионах будет расти. У нас представлены и другие гостиничные сети из США и не только, и все еще сохраняется большой потенциал, поскольку число иностранных гостей в Азербайджане растет из года в год. Снижение наблюдалось лишь в один период — во время пандемии COVID и в постпандемический период, но сейчас ситуация восстанавливается. Заполняемость отелей также находится на соответствующем уровне. Крупные международные мероприятия, которые Азербайджан регулярно принимает, дополнительно привлекают туристов. Поэтому я бы порекомендовал обратить внимание на возможности как в Баку, так и в регионах. Вы упомянули горнолыжный курорт – у нас есть большие планы по развитию этого объекта. Сегодня это уже довольно большое и очень комфортное место для занятий спортом. И, кстати, в марте этого года мы примем первое международное мероприятие. Таким образом, гостиничный бизнес имеет большой потенциал в Азербайджане. Поэтому я надеюсь, что многие другие филиалы и сети американской гостиничной индустрии приедут в Азербайджан и увидят, что это хорошее место для инвестиций и ведения бизнеса».