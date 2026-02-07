Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал состояние сельских районов страны, заявив, что северокорейские деревни по-прежнему остаются в упадке, несмотря на официальные программы развития аграрного сектора.

Выступая в начале февраля на открытии животноводческого комплекса в деревне Самгван, он признал, что власти ограничивались формальными и показными мерами вместо реальных изменений, сообщает ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, в прошлом развитие сельской местности сводилось к «пустословию» и символическому благоустройству отдельных населённых пунктов, тогда как в большинстве провинций работа практически не велась. Он подчеркнул, что политика без реальных механизмов реализации остаётся лишь теорией.

Ким Чен Ын также назвал ошибкой разрозненные, временные и демонстративные инвестиции в сельские районы, отметив необходимость системного и практического подхода к их развитию