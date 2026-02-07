Пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, в котором не выжили свыше 30 человек. Также были задержаны три его пособника, сообщает газета The News.

По ее информации, злоумышленников поймали в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Как рассказали источники издания в правоохранительных органах, организатор нападения был связан с террористической группировкой ИГ и прошел подготовку в Афганистане. Во время операции по задержанию пострадали трое сотрудников сил безопасности. Еще один силовик не выжил из-за ранений.