Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер и зять американского лидера Джаред Кушнер поднялись на борт авианосца USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») в Аравийском море после переговоров с Ираном в Омане.

Об этом Уиткофф сообщил в X.

По его словам, представители США встретились с экипажами авианосца и сопровождающей его группы американских кораблей. Помимо прочего, Уиткофф, Купер и Кушнер «провели разговор с летчиком, сбившим иранский беспилотник». Как отмечал со ссылкой на источники журналист портала Axios Барак Равид, их визит на авианосец «является сигналом о том, что США рассматривают иные варианты действий в случае провала переговоров» с исламской республикой.