В Минэнерго Украины заявили, что после последнего массированного российского обстрела ситуация в украинской энергосистеме остается крайне сложной, поскольку значительный дефицит электроэнергии, возникший из-за новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры крайне трудно перекрыть.

Об этом в ведомстве сообщили по итогам заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и Киевской области.

«Враг атаковал энергообъекты в ряде областей. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Сейчас в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения», — отмечается в сообщении, опубликованном в 18:55.

В Минэнерго заверили, что на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям.

«Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми», — утверждают в ведомстве.

Также сообщается, что сейчас жители Киева получают электроэнергию только на полтора-два часа и в столице разворачивают дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе.