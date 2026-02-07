Украина является врагом Венгрии, потому что требует от Евросоюза отказаться от поставок энергоносителей из России.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в городе Сомбатхей, передает ТАСС.

По его словам, Киев постоянно требует от Брюсселя, чтобы члены ЕС, в том числе Венгрия, «были лишены доступа к дешевой российской энергии». «Кто бы это ни говорил, это враг Венгрии, поэтому Украина — наш враг», — сказал премьер, выступление которого транслировал телеканал М1.

Он пояснил, что без поставок российских энергоносителей расходы венгерских семей на жилищно-коммунальные услуги увеличатся как минимум на 8% в год. «Это как будто бы вас лишили зарплаты за целый месяц», — уточнил Орбан.