Власти Афганистана объявили о новой инициативе, направленной на привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику.

Согласно заявлению канцелярии вице-премьера, иностранным гражданам будет предоставлен вид на жительство (ВНЖ) сроком до десяти лет в обмен на инвестиции, пишет РИА Новости.

Этот вопрос был рассмотрен Экономической комиссией под руководством вице-премьера по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара.

«В ходе заседания Экономической комиссии, проводившегося во дворце «Мармарин», обсуждалось предложение о предоставлении иностранным инвесторам видов на жительство сроком от одного до десяти лет в обмен на инвестиции в Афганистан… После всестороннего обсуждения предложение было одобрено», — говорится в официальном сообщении.