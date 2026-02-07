Несколько государств рассматривают возможность открытия своих консульств в Гренландии. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время визита на остров, где ранее диппредставительства уже открыли Канада и Франция, передают СМИ.

По его словам, для Гренландии это имеет большое значение.

Он отметил, что ряд его зарубежных коллег также изучают подобный шаг, что свидетельствует о стремлении укреплять связи с Датским содружеством — Данией, Гренландией и Фарерскими островами, усиливать арктическое сотрудничество на фоне текущей геополитической ситуации.

После переговоров с главами МИД Канады и Гренландии Анитой Ананд и Вивиан Моцфельдт, посвящённых безопасности в Арктике, Расмуссен сообщил, что начались консультации с США. Уже прошло первое заседание рабочей группы высокого уровня, в ближайшее время ожидается второе. Конкретные сроки пока не называются.

Интерес Вашингтона к Гренландии остаётся предметом обсуждения. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о намерении добиться присоединения острова к Соединённым Штатам. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года допустил возможность её аннексии. В Дании признают, что на январских консультациях в Вашингтоне им не удалось убедить американскую сторону отказаться от этой идеи. Стороны договорились продолжить диалог в рамках специальной рабочей группы.