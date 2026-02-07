Московские полицейские, включая начальника отдела МВД по вопросам миграции, организовали схему для легализации мигрантов в России. За плату мигранты получали документы на работу, паспорт или даже учебные визы, хотя не учились. Также полицейские за деньги исключали мигрантов из реестра контролируемых лиц.

А потом взяли и всех повязали. Возбуждено уголовное дело, всех выявленных нелегалов привлекут к ответственности. Суд рассмотрит вопрос об их депортации.

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал трех сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции и организации нелегальной миграции.

