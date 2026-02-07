Саудовская Аравия выделит 7,5 млрд риалов (примерно 1,69 млрд евро) на развитие инфраструктуры аэропорта в Алеппо на северо-западе Сирии. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих, добавив, что финансирование будет осуществляться поэтапно, передает Deutsche Welle.

Кроме того, Эр-Рияд планирует инвестировать в другие отрасли сирийской экономики. Один из проектов предусматривает вложения в развитие телекоммуникаций на сумму 847 млн евро, а другой — создание совместной низкобюджетной авиакомпании для расширения региональных перевозок.

Саудовская Аравия стремится укрепить экономические связи с Дамаском после снятия санкций США в отношении Сирии, которые долгие годы ограничивали приток иностранных инвестиций и тормозили восстановление страны после кровопролитной гражданской войны.