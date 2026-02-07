Федеральный апелляционный суд США поддержал политику администрации Трампа, разрешающую задерживать под стражей почти всех мигрантов, которых планируют депортировать. Ранее закон считался применимым только к недавно въехавшим нелегально, но теперь власти могут применять его к любому, кто подлежит депортации. Суд разделился во мнениях: двое судей согласились с трактовкой администрации, один — против. Решение ещё может быть обжаловано в Верховном суде, передает Just the News.

Судья Дана Дуглас в своём особом мнении выразила обеспокоенность: по её расчётам, это решение может привести к задержанию до двух миллионов мигрантов без возможности выйти под залог. Она подчеркнула, что такое толкование закона «слишком широкое» и фактически превращает всю страну в границу для иммиграционных властей.

Хотя решение стало победой для администрации Трампа, оно всё ещё может быть обжаловано в Верховном суде, так как другие суды уже выразили сомнение в такой трактовке закона.