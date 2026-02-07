Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении экс-министра культуры страны Жака Ланга и его дочери Каролин по подозрению в «тяжком налоговом мошенничестве и отмывании денег», сообщают французская газета Le Figaro и радиокомпания France Info.

Расследование начато после публикации агентством Mediapart, ссылавшимся на документы Минюста США, информации о том, что Жак и Каролин Ланг владели офшорной компанией Prytanee LLC, занимающейся приобретением произведений искусства. Эту фирму Каролин Ланг в 2016 году основала совместно с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

По сведениям, в обнародованных Минюстом США документах по делу Эпштейна имена Жака и Каролин Ланг упоминаются 673 раза. Так, Жак Ланг десятки раз посылал Эпштейну электронные письма.

В свою очередь Каролин Ланг фигурирует в завещании финансиста, составленном за два дня до его смерти. Женщина должна была получить 5 миллионов долларов. На фоне публикаций о ее связях с Эпштейном Каролин Ланг подала в отставку с поста главы профсоюза, сообщила Le Figaro.

Ранее Жак Ланг утверждал, что познакомился с Эпштейном через кинорежиссера Вуди Аллена и в то время, когда общался с ним, не знал о его судимости. В свою очередь Каролин Ланг признавала, что начиная с 2012 года несколько раз встречалась с американским финансистом. Однако, как и ее отец, о его преступлениях она не знала, утверждает женщина.

Глава Института арабского мира Ланг вызван для объяснений в МИД Франции

Жак Ланг в разные годы занимал посты министра культуры и министра образования Франции. С 1994 по 1998 годы он был также депутатом Европарламента. С 2013 года политик-социалист возглавляет Институт арабского мира.

Как передает France Info, Жака Ланга вызвали на 8 февраля для дачи объяснений в министерство иностранных дел Франции, из средств которого финансируется Институт арабского мира.