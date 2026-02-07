Пекин пригрозил отменить готовящийся визит президента США Дональда Трампа в Пекин, если Вашингтон не откажется от продажи крупной партии вооружений Тайваню. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на осведомленных собеседников.

Председатель КНР Си Цзиньпин поднял вопрос оружия для Тайваня в телефонном разговоре с главой Белого дома 4 февраля. Си призвал Вашингтон «проявить осмотрительность», передало министерство иностранных дел Китая. В то же время двое чиновников США считают, что Пекин блефует и не собирается отменять государственный визит Трампа, запланированный на апрель.

Соединенные Штаты готовят крупный пакет вооружений для Тайваня, который Пекин считает своей мятежной провинцией. По данным FT, в пакет войдут зенитные ракетные комплексы Patriot, ЗРК NASAMS и еще две неназванные системы вооружений. Некоторые собеседники издания оценивают его в 20 миллиардов долларов (16,9 млрд евро).