Пожар произошел в здании на Владимирском проспекте в Санкт-Петербурге, эвакуированы 200 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

«В 15:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Владимирский пр., д. 19. Из здания эвакуированы 200 человек», — говорится в сообщении.

По этому адресу расположен торговый центр «Владимирский пассаж».

В подсобном помещении происходило горение на площади 2 кв. м. В 16:18 пожар ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.