Киев не намерен выводить войска из Донбасса после переговоров в Абу-Даби, заявил глава украинского государства Владимир Зеленский местным журналистам. Это одно из ключевых условий России для завершения боевых действий.

«Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что самая надежная позиция — „стоим на своем“. Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали», — приводит его слова ТАСС.

Сегодня Зеленский заявил, что Вашингтон требует от Киева прийти к урегулированию сделки до начала этого лета. По его мнению, Белый дом будет давить на обе стороны конфликта для решения вопроса в ближайшие месяцы, т. к. затем Штаты переключатся на внутреннюю политику.

Reuters писало о желании США добиться сделки уже в марте, однако из-за нерешенных вопросов, включая территории и судьбу ЗАЭС, сроки могут быть сдвинуты. Также сообщается, что любое соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно примут участие в выборах президента. Американская сторона торопит Киев и надеется, что голосование состоится в ближайшее время.