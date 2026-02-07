15-летний подросток с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов. В результате нападения пострадали шесть человек, среди раненных есть ребенок. Двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии, трех — в состоянии средней тяжести.

Напавшего задержали сотрудники полиции, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Ufa1.ru пишет, что общежитие располагается на улице Репина, 6. По этому адресу располагается общежитие Башкирского государственного медицинского университета. Издание отмечает, что инцидент произошел в корпусе для иностранных студентов.