В Баку суд избрал меру пресечения для школьника, подозреваемого в стрельбе по учительнице в лицее İdrak. Сегодня в Бинагадинском районном суде рассматривалась ходатайство следственных органов о выборе меры пресечения для подозреваемого ученика 10-го класса А.Ш.

Суд постановил поместить несовершеннолетнего под арест на 4 месяца.

Напомним, 6 февраля около 09:00 ученик 10-го класса А.Ш. пришёл в лицей с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и ранил преподавательницу Шахлу Камилову, 1997 года рождения. В последствии юноша был задержан.

По факту произошедшего в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса АР (покушение на умышленное убийство).