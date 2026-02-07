29 января на 88-м году жизни скончался Вячеслав Гуцко — прапраправнук великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщил Государственный музей А. С. Пушкина в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Вячеслав Александрович принадлежал к пятому поколению потомков поэта. Он был сыном Татьяны Евгеньевны Гуцко (в девичестве Клименко), внуком Марии Павловны Клименко (урожденной Воронцовой-Вельяминовой), правнуком Натальи Александровны Пушкиной (в замужестве Воронцовой-Вельяминовой) и праправнуком Александра Александровича Пушкина — старшего сына поэта.

Потомок более 50 лет проработал в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения на заводе им. Лихачева. В музее сообщили, что Гуцко умер 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) умер Пушкин.