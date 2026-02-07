В Армении разработан законопроект, предусматривающий запрет на уничтожение и выброс пригодных к употреблению продуктов магазинами, супермаркетами, производственными предприятиями и складами. Об этом сообщают армянские СМИ.

Инициатива подготовлена представителями Первого армянского продовольственного банка (ПАБ). Основатель и амбассадор организации Майкл Аведикян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом взять под личный контроль процесс принятия закона, направленного на сокращение продовольственных потерь и снижение уровня бедности в стране.

По данным армянских СМИ, законопроект разработан совместно со специалистом по социальным правам из Франции Арашем Деранбашем. Документ предусматривает обязательную передачу пригодных к употреблению продуктов нуждающимся через действующие в Армении благотворительные организации.

Сообщается, что инициатива уже передана в аппарат премьер-министра и направлена на рассмотрение в Министерство труда и социальных вопросов.

Аведикян отметил, что принятие закона поможет нуждающимся и станет решением в борьбе с бедностью, а также способствует формированию устойчивой системы перераспределения продовольственных ресурсов и сокращению пищевых отходов.

Согласно официальным данным, в 2024 году уровень бедности в Армении составил 21,7%, что на 2 процентных пункта ниже показателя 2023 года (23,7%). Уровень крайней бедности снизился до 0,6% по сравнению с 1,1% годом ранее.